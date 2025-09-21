Defekte Eismaschine: ESV-Testspiel in Kempten endet schon nach 40 Minuten

Mit insgesamt 18 Feldspielen und den beiden Torhütern Benedict Schaller und Louis Waaßmann fuhr der ESV Burgau für das dritte Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung zu den Kempten Sharks ins Allgäu. Nicht dabei waren die beiden kranken Akteure Petr Ceslik und Sven Gäbelein. Trainer Erwin Halusa und Stürmer Max Arnawa fehlten außerdem aufgrund von privaten Verpflichtungen.

Im Kader der Eisbären tauchte stattdessen erstmals der Name Daniel Bartuli auf. Die Neuverpflichtung von den Devils Ulm/Neu-Ulm konnte in den ersten beiden Tests gegen Ulm und Reutlingen wegen einer Verletzung nicht dabei sein. Mit von der Partie war auch Gastspieler Moritz Vehkakoski. Der Deutsch-Finne spielt in der U20 des Augsburger EV und möchte sich eventuell den Eisbären anschließen.

Guter Einsatz: Burgau übersteht Kemptener Drangphase ohne Gegentor

Die Debüts von Bartuli und Vehkakoski verzögerten sich dann allerdings. Die Eismaschine im Kemptener Eisstadion gab noch vor dem ersten Drittel während der Eisbereitung ihren Geist auf, sodass die Spielfläche nur teilweise aufbereitet war. Burgau ließ sich davon allerdings nicht beirren, war von Beginn an hellwach und zeigte in der Anfangsphase einige ansprechende Kombinationen und Abschlüsse. Erst in der sechsten Minuten kamen auch die Sharks zu ihrer ersten Gelegenheit, doch der Schuss ging knapp am Kasten von Goalie Schaller vorbei.

In der Folge musste Gastspieler Vehkakoski auf die Strafbank, doch die Eisbären ließen nichts zu und kamen unbeschadet über die Unterzahl. In der achten Minute kamen David Ballner und David Zachar zu einer Doppelchance, aber zweimal parierte Sharks-Keeper Stadelmann. Danach nahm die Partie richtig Fahrt auf, es gab Gelegenheiten auf beiden Seiten. Aber entweder waren die Torhüter auf dem Posten oder die Scheibe ging am Kasten vorbei. Auch eine Druckphase der Gastgeber kurz vor dem Ende des ersten Drittels überstand Burgau mit großem Einsatz und einem gut aufgelegten Schaller im Tor.

Eismaschine bleibt defekt: ESV-Testspiel wird abgebrochen

Die Eismaschine funktionierte auch in der zweiten Drittelpause nicht und der Schnee auf der Eisfläche musste von Juniorenspielern mit Schabern entfernt werden. Diese Eisbereitung war zwar alles andere als optimal, doch die Burgauer kamen weiter gut zurecht, denn schon nach 54 gespielten Sekunden im zweiten Abschnitt lag der Puck im Kemptener Tor: David Zachar spielte auf David Ballner, der nicht lange fackelte und aus kurzer Distanz flach ins linke Eck traf.

Danach fokussierte sich Burgau wieder auf die Defensive, blieb aber trotz einer 5:6-Unterzahl bei einer angezeigten Zwei-Minuten-Strafe ohne Gegentor. Die Eisbären störten massiv und ließen die Allgäuer nicht in Überzahlaufstellung kommen. Zudem war Torwart Schaller weiterhin gut aufgelegt und parierte die Abschlüsse der Gastgeber. Bis zum Ende des zweiten Abschnitts hielten die Eisbären so ihren Kasten sauber. Nachdem die Kemptener Eismaschine dann auch nach dem zweiten Drittel nicht eingesetzt werden konnte, einigten sich die Verantwortlichen der beiden Teams darauf, die Partie nach vierzig Minuten vorzeitig beim Stand von 1:0 für Burgau zu beenden.

EC Kempten – ESV Burgau 0:1 (0:0/0:1).

Spielende nach dem zweiten Drittel wegen defekter Eismaschine.

Tor: David Ballner (21.).

Strafen: Kempten: 6 Minuten; Burgau: 16 Minuten.

Zuschauer: 299.