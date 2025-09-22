Unentschieden in Dinkelscherben: Siegesserie reißt, aber der VfR Jettingen bleibt wieder ungeschlagen

Eine Serie des VfR Jettingen ist gerissen, doch eine andere lebt weiter: Nach drei Siegen ohne Gegentor musste der VfR beim 2:2 gegen den TSV Dinkelscherben erstmals wieder Punkte abgeben. Trauerstimmung in Jettingen wäre angesichts dessen allerdings fehl am Platz. Durch das Unentschieden im Derby gegen die Mannschaft aus dem Landkreis Augsburg ist Jettingen zum fünften Mal in Folge in einem Ligaspiel ohne Niederlage geblieben.

„Es war das erwartet schwere Spiel“, bilanzierte VfR-Coach Johannes Putz nach dem Abpfiff. Sein Team erwischte zunächst keinen optimalen Start in die Partie. Zwar hatte Jettingen mehr Ballbesitz, aber auch Probleme im Passspiel. Immer wieder landete ein Jettinger Ball beim Gegner. „Wir wurden zu ungeduldig. Und dann haben wir Dinkelscherben mit Fehlpässen eingeladen“, bemängelte Putz. In der 16. Minute nutzte TSV-Mittelfeldspieler Julian Kugelbrey die Räume in der Jettinger Hälfte und traf mit einem satten Schuss aus etwa 20 Metern zur 1:0-Führung.

Kurz vor der Pause: Jettingen gleicht zum 1:1 aus

In der Trinkpause, die kurz nach dem ersten Treffer der Partie folgte, sprach Trainer Putz die Probleme im Jettinger Spielaufbau an. Diese Maßnahme zeigte Wirkung: Der VfR war fortan besser in der Partie und erarbeitete sich kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs den Ausgleich. Nico Fritz verschaffte sich mit einem schönen Dribbling etwas Platz und spielte den Ball auf die linke Seite auf Dominik Wohnlich, der in die Mitte zog und mit einem gut platzierten Flachschuss auf 1:1 stellte.

Auch in Halbzeit Nummer zwei hatte Jettingen die Spielkontrolle, kassierte aber schon kurz nach dem Wiederanpfiff den bitteren Gegentreffer zum 1:2. Einen weiten Befreiungsschlag vom TSV erlief Torjäger Felix Rost, zog zum Tor und traf per Schlenker in den Winkel (47.).

Jettingen hält den Anschluss nach oben

Danach machte Jettingen wieder Druck, vergab aber einige Möglichkeiten. Erst nach etwas mehr als einer Stunde wurde es nochmal richtig spannend. Im Dinkelscherbener Strafraum wurde Tim Paulheim von TSV-Kapitän Simon Motzet zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß trat Paulheim selbst und glich vom Punkt souverän zum 2:2 aus. Anschließend flachte das Spiel etwas ab, besonders gefährlich wurde es bis zum Abpfiff nicht mehr.

„Das Unentschieden geht in Ordnung. Insgesamt bin ich mit dem Punkt zufrieden“, lautet das Fazit von Johannes Putz zu der Begegnung. „Wir sind weiter ungeschlagen geblieben und haben den Anschluss nach oben gehalten.“ Weiter geht es für Jettingen am Sonntagnachmittag um 15 Uhr, dann steht für den VfR nach drei Auswärtsspielen endlich wieder eine Partie auf eigenem Platz an. Gegner ist der Aufsteiger FC Maihingen.