VfR Jettingen trifft auf Gundelfingen II: Fokus im Spiel gegen den Tabellenletzten

Von Woche zu Woche baut der VfR Jettingen in der Fußball-Bezirksliga aktuell seine Erfolgsserie weiter aus. Zwar verpasste das Team am vergangenen Wochenende beim umkämpften 0:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg den erhofften Sieg und so den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Doch die Stimmung in der Mannschaft ist angesichts des inzwischen siebten Ligaspiels ohne Niederlage hintereinander weiterhin gut. Dementsprechend klar ist auch die Ausgangslage vor dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten FC Gundelfingen II am Sonntag um 14.30 Uhr.

„Gegner nicht unterschätzen“: Jettingen will oben dranbleiben

Allerdings besteht bei einer derart klaren Rollenzuweisung für Jettingen auch eine gewisse Gefahr – schon oft sind Favoriten im Fußball über vermeintlich harmlose Gegner gestolpert. Das weiß auch VfR-Coach Johannes Putz. „Die Kunst wird es sein, den Gegner nicht zu unterschätzen und den Fokus weiter hochzuhalten“, lautet seine Ansage vor dem Duell. Denn der Trainer hat ein klares Ziel vor Augen: „Wir wollen in der Tabelle natürlich oben dranbleiben“, erklärt er. Der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt für sein Team lediglich zwei Punkte. „Deshalb müssen wir solche Spiele natürlich gewinnen.“

Für Putz wird die Partie in Gundelfingen eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Von 2008 bis 2011 spielte der heute 40-Jährige bei der ersten Mannschaft der Gundelfinger und stieg mit dem Team 2009 von der Bezirksoberliga in die Landesliga auf. „Ich kenne deshalb in dem Verein natürlich noch viele und freue mich deshalb, am Wochenende wieder zurück zu sein“, so Putz.

Wiedersehen in Gundelfingen: „Zusätzliche Motivation“

Doch nicht nur beim Jettinger Trainer gibt es eine Verbindung zum FCG, auch einige seiner Spieler liefen in der Vergangenheit schon für den Verein aus dem Landkreis Dillingen auf. Erst im Sommer wechselte Christoph Wachs von dort nach Jettingen. Außerdem spielte unter anderem VfR-Torjäger Benedikt Ost in Gundelfingen, weitere Spieler wie etwa Marlon Fischer wurden in der Gundelfinger Jugend ausgebildet.

„So ein Wiedersehen mit dem alten Verein gibt natürlich immer noch einmal etwas zusätzliche Motivation“, sagt Putz, der mit der Gundelfinger Zweitvertretung eine kleine „Wundertüte“ erwartet. „Man weiß nie, wer aus der ersten Mannschaft herunterkommt“, erklärt er. „Wir müssen uns deshalb auf unser Spiel konzentrieren und unsere Qualitäten auf den Platz bringen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen werden.“