Wie Jettingen gegen leidenschaftliche Horgauer punkten will

Eine intensive Zeit liegt hinter dem VfR Jettingen. Ganze neun Pflichtspiele absolvierte der Bezirksligist allein im August, jede Woche seit dem Saisonstart Ende Juli war eine englische Woche. Doch damit ist nun erstmal Schluss. Nach dem 1:0-Sieg über den VfL Ecknach blieb den Jettingern eine Trainingswoche, um sich auf das anstehende Duell mit dem FC Horgau vorzubereiten.

Vorbereitung auf Horgau: „Fühlt sich gut an, zweimal in der Woche trainieren zu können“

„Es fühlt sich sehr gut an, zweimal in der Woche trainieren zu können“, freut sich VfR-Coach Johannes Putz, dass der August mit seinen vielen Spielen beendet ist. Zwischen all den Partien sei kaum Zeit gewesen, um am eigenen Spiel zu schrauben. „Jetzt haben wir wieder mehr Möglichkeiten, um detailliert an unserer Taktik und unserem Auftreten zu arbeiten und mit einigen Spielern auch individuell ein paar Sachen anzugehen“, gibt der 40-Jährige einen Einblick in die Spieltagsvorbereitung.

Nach dem jüngsten Sieg über den VfL Ecknach, der zu diesem Zeitpunkt noch den ersten Tabellenplatz belegte, lobte Putz den dominanten und defensiv starken Auftritt seines Teams. „Das einzige Manko war, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben“, blickt er auf die Partie zurück. Die Jettinger waren in der 57. Minute durch Stürmer Benedikt Ost in Führung gegangen. In der Folge hatte das Team noch weitere Möglichkeiten, vor allem nach Kontern, nutzte diese allerdings nicht. „Ecknach hatte zwar fast keine Chancen, aber trotzdem war das Spiel so bis zum Schluss eng“, so Putz.

FC Horgau hat sich nach Kaderumbruch gut geschlagen

Mit dem FC Horgau erwartet den VfR nun ein Gegner, der in der Sommerpause einen großen Kaderumbruch vollzogen hat. In der vergangenen Saison kämpfte das Team aus dem Landkreis Augsburg bis zum Saisonende gegen den Abstieg aus der Bezirksliga und sicherte sich schlussendlich erst in der Relegation durch Siege gegen den TSV Kammlach und den TSV Ziemetshausen den Klassenerhalt. Nach diesem Kraftakt verließen gleich sieben Spieler den Verein, acht Akteure kamen neu hinzu.

Das neue Horgauer Team brauchte zunächst etwas, um sich zu finden. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung starteten die Kleeblätter mit einer 1:5-Derbyniederlage beim TSV Zusmarshausen in die Spielzeit. Danach ging es bei Horgau allerdings bergauf, aktuell ist der FC Tabellenelfter, hat zehn Punkte auf dem Konto und damit vier Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz.

VfR Jettingen mit klarem Ziel: Die nächsten Punkte sollen her

„Sie haben es nach dem Umbruch gut gemacht“, lobt auch Putz die jüngsten Leistungen des kommenden Gegners. In der vergangenen Saison überzeugte sein Team gegen Horgau, auf ein 5:1-Erfolg beim FC folgte ein 3:2-Heimspielsieg. Trotzdem warnt der Coach vor der anstehenden Aufgabe. „Gegen Horgau ist es immer schwer, sie spielen mit viel Leidenschaft gegen den Ball.“

Taktisch erwartet der Jettingens Trainer einen tief stehenden Gegner. „Wir werden viel den Ball haben, Horgau wird viel Mittelfeldpressing spielen“, vermutet er. Zudem warnt er vor den schnellen Außenspielern, über die der FC immer wieder gefährliche Torchancen einleitet. Trotzdem ist Putz für die Begegnung optimistisch. „Wenn wir gegen Horgau mit der gleichen Intensität und Leidenschaft spielen, wie gegen Ecknach, dann werden wir wieder etwas mitnehmen. Und genau das ist unser Ziel.“