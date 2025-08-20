VfR Jettingen verpasst gegen den TSV Zusmarshausen den dritten Sieg in Folge

Viel vorgenommen hatte sich der VfR Jettingen vor dem Duell mit Aufsteiger TSV Zusmarshausen. Mit dem anvisierten dritten Sieg in Serie wurde es für die Jettinger schlussendlich allerdings nichts. Gegen den starken Aufsteiger aus dem Landkreis Augsburg verlor der VfR sein Heimspiel mit 1:2.

Jettingen nutzt Chancen nicht

In der Anfangsphasen der Partie hatte Jettingen einige gute Torchancen, vor allem durch Benedikt Ost, der nur wenige Minuten nach dem Anpfiff die Führung auf dem Fuß hatte: Der Stürmer lief alleine auf das Tor der Zusmarshausener zu, chippte den Ball im 1-gegen-1-Duell mit TSV-Torwart Raif Husic allerdings knapp am Kasten vorbei. „Wenn er den macht, nimmt das Spiel wahrscheinlich eine andere Wendung“, blickte VfR-Trainer Johannes Putz nach dem Abpfiff auf die Situation.

Stattdessen erzielte nach einer knappen halben Stunde allerdings das Team aus Zusmarshausen mit seiner ersten großen Torchance das 1:0: Eine Flanke von Tim Wilde verwandelte Lorenz Helmschrott am langen Pfosten per Volley-Direktabnahme zur Führung aus Sicht des TSV (31.). „Da waren wir hinten einfach nicht wach genug“, bemängelte Putz.

Nach dem Wiederanpfiff intensivierte Zusmarshausen seine offensiven Bemühungen noch einmal. So entstanden in der eigenen Hälfte allerdings Räume für gegnerische Konter, die der TSV eiskalt ausnutzte. Nach einer erneuten Vorlage durch Tim Wilde erhöhte der stets gefährliche TSV-Stürmer Marc Sirch mit seinem neunten Saisontor auf 0:2 (51.).

Nach einer Stunde: VfR Jettingen erarbeitet sich Anschlusstreffer

Trotz des zwei-Tore-Rückstands gab sich Jettingen nicht auf, war offensiv weiterhin am Drücker und erarbeitete sich folgerichtig den Anschlusstreffer. Eine Ecke von Lukas Mayer köpfte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nico Fritz in der 62. Minute zum 1:2 ein. Auch danach blieb Jettingen offensiv aktiv, nutze die Möglichkeiten allerdings nicht entschlossen genug und ließ auch in der Defensive immer wieder Torchancen zu. Mehrmals rettete VfR-Keeper Lucca Nagel sein Team vor dem 1:3-Rückstand.

Schlussendlich stand für Jettingen so die dritte Saisonniederlage zu Buche. „Das ist natürlich ärgerlich, aber das Ergebnis geht so in Ordnung“, musste Johannes Putz nach der Partie eingestehen. Die Mannschaft aus Zusmarshausen habe insgesamt einen starken Auftritt hingelegt. „Sie haben eine gute Truppe. Und bei uns hat vorne einfach die Gier vor dem Tor gefehlt“, fasste der Coach zusammen. „Aber so ist das im Fußball. Und wir haben ja schon am Sonntag die Möglichkeit, es wieder besser zu machen“, richtete Putz seinen Blick nach der Niederlage sofort auf das nächste Ligaspiel. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ist Jettingen beim BC Rinnenthal zu Gast.

VfR Jettingen - TSV Zusmarshausen 1:2

Tore: 0:1 Helmschrott (31.), 0:2 Sirch (51.), 1:2 Fritz (61.).

VfR Jettingen: Nagel - G. Heidenberger (46. Fritz), D. Heidenberger, Ocker - Breskott (Hahn), Di Doi (46. Wachs), Fischer, Mayer, Miller (66. Brendle) - Ost (56. Prünstner), Paulheim.

TSV Zusmarshausen: Husic - Fischer, Rosenmüller, Schmid, Wiedemann - Drechsler (65. Jaskolka), Helmschrott (89. Link), Miller, Schimunek (65. Strehle), Wilde (69. Michl) - Sirch (75. Müller).



