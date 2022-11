Boxen

vor 16 Min.

Die Boxer des VfL Leipheim sind startklar für ihre große Show

Plus Mit dem Güssen-Cup 2022 schlagen die Boxer des VfL Leipheim ein neues Kapitel auf. Die Fans dürfen sich auf bis zu vier heimische Talente freuen.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Wäre Corona der einzige Knackpunkt gewesen, hätten die Boxsport-Fans in der Region nicht derart lange auf die Wiedergeburt eines absoluten Höhepunkts im heimischen Sportkalender warten müssen. Jetzt aber ist es so weit: Der VfL Leipheim veranstaltet am Samstag, 5. November, den Güssen-Cup 2022. Das Konzept hat sich geändert, die Leipheimer wollen ein neues Kapitel in ihrer langjährigen und zeitweise ruhmreichen Box-Geschichte aufschlagen. Was bleibt, ist das Spektakel an sich. Die Fans in der Region dürfen sich auf eine große Show der fliegenden Fäuste freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen