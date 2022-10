Ein schöner Sieg vor der großen Show der Leipheimer Boxer

Am 5. November steigt der Güssen-Cup beim VfL Leipheim. Ein Boxer des Vereins feiert eine gelungene Generalprobe.

Nach längerer, verletzungsbedingter Kampfpause ist der Mittelgewichtsboxer Florian Kurfess (VfL Leipheim) erfolgreich in den Ring zurückgekehrt. Beim Turnier „Boxen gegen Rassismus“ des TSV Aichach schlug er Vincent Sperr (TSV Haar) überzeugend nach Punkten.

"Ring-Rost" schnell abgelegt

In seinem insgesamt fünften Kampf legte Kurfess den aus einer Mischung von Sportpause und Aufregung gebildeten „Ring-Rost“ erstaunlich schnell ab. Mit präzisen Aktionen entschied er zur Freude seines Trainers Robert Roh alle drei Runden für sich.

Sein nächster Kampf soll nun zum Heimspiel für Kurfess werden. Am 5. November 2022 (Beginn: 17 Uhr) veranstaltet der VfL Leipheim den Güssen-Cup für Amateurboxer. Zehn bis maximal 15 Duelle wollen die Verantwortlichen den Box-Fans in der Region bei dieser Gala in der Güssenhalle bieten; falls möglich, werden auch Jugendliche und Frauen in den Ring steigen.

Bis zu vier Leipheimer im Ring

Wenn alles perfekt läuft, könnte der gastgebende Verein neben Kurfess bis zu drei weitere Kämpfer stellen. Das hängt vor allem davon ab, welche Aktiven die insgesamt 18 eingeladenen Vereine mitbringen und welche „passenden“ Paare sich letztlich ergeben. (ica)

