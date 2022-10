Die Nordic Walking-Tour im Landkreis Günzburg ist zu Ende

Zum Abschluss der Landkreis-Tour kommen 234 Nordic Walker nach Burtenbach. Die Zahl der Teilnehmenden liegt deutlich unter jener aus der Vor-Corona-Zeit.

Die Landkreis-Tour 2022 der heimischen Nordic Walker hat in Burtenbach ihren Abschluss gefunden. Insgesamt 234 Frauen und Männer wagten sich bei sonnigem Herbstwetter auf eine der drei angebotenen Distanzen; es ging über 6500, 10.000 oder 15.000 Meter. Die Gesamtwertung gewann die SG Reisensburg-Leinheim, deren Sporttreibende bei den sechs Etappen 2012 Kilometer absolvierten.

Den zweiten Platz errang der TSV Behlingen-Ried mit 1691,5 Kilometern. Auf Platz drei kam der SV Edelstetten (1371,5). Insgesamt fünf Gruppen knackten die Marke von 1000 Kilometern.

Nur halb so viele Kilometer wie noch 2019 zurückgelegt

In Burtenbach legten die Nordic Walker zusammen 2347 Kilometer zurück. Zum Vergleich: Drei Jahre zuvor waren es noch 4650 Kilometer gewesen. Nach zwei von Corona erheblich beeinflussten Jahren fielen die Gesamtergebnisse diesmal auch andernorts um einiges geringer aus als noch 2019. Insgesamt spulten die Breitensporttreibenden heuer 12.943 Kilometer ab. Das war schon massiv weniger als noch 2019 (23.263).

Bei der Siegerehrung in der Burggrafenhalle wurden die aktuellen Zahlen dennoch mit Beifall aufgenommen. Christine Stöffel, Chefin des Organisationsteams in Burtenbach, sprach vermutlich für alle Etappen-Gastgeber, als sie sagte: „Wir hoffen, in den nächsten Jahren wieder auf das frühere Niveau zu kommen.“

Anspruchsvolle 15-Kilometer-Route

Gemeinsam mit Tour-Schirmherr Ferdinand Munk schickte Stöffel die Teilnehmenden auf ihren Weg. Die beiden Streckenwarte Herbert Botzenhart und Erwin Stöffel hatten wieder eine reizvolle und bei den 15 Kilometern auch anspruchsvolle Route ausgewählt. Neu war in Burtenbach die 6,5 Kilometer-Distanz. 74 Teilnehmer entschieden sich für diese Variante.

Auch heuer wurden die fleißigsten Nordic Walker belohnt. Wer an mindestens fünf der sechs Veranstaltungen teilgenommen hatte, konnte bei einer Verlosung einen wertvollen Preis gewinnen. 88 fleißige Walker erfüllten das Kriterium für diese Verlosung.

Alle Teilnehmenden, die mindestens dreimal gestartet waren, erhielten von Munk ein Duschhandtuch. (AZ)

Endstand

1. SG Reisensburg-Leinheim (2012 Kilometer)

2. TSV Behlingen-Ried (1691,5)

3. SV Edelstetten (1371,5)

4. FC Ebershausen (1228)

5. TSV Burtenbach (1065)

6. SV Freihalden/Sport Bigelmayr (878,5)

7. SV Billenhausen Brandbergläufer (733)

8. Laubgangschnecken TSV Niederraunau (602)

9. TSV Langenhaslach (556,5)

10. Steckamädla und Buba Burgau (551)