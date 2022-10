Nordic Walker im Kreis Günzburg sind jetzt auf der Zielgerade

Die finale Etappe der Nordic Walking-Tour im Landkreis Günzburg findet am 22. Oktober 2022 in Burtenbach statt. Eine neue Streckenlänge gibt's auch.

Die Nordic Walking-Tour 2022 im Landkreis Günzburg geht in die letzte Runde. Die Schlussetappe steigt am Samstag, 22. Oktober, in Burtenbach.

Drei Streckenlängen

Organisatorin Christine Stöffel und Schirmherr Ferdinand Munk werden die Teilnehmenden dieses in der Region längst etablierten Breitensport-Spektakels ab 14 Uhr auf die 15 Kilometer-Strecke schicken. Um 14.30 Uhr starten dann jene Sporttreibenden, die sich 10.000 oder – dieses Angebot gibt’s zum ersten Mal in Burtenbach – 6500 Meter vornehmen.

Momentan führt die SG Reisensburg-Leinheim mit 1735 Kilometern die Gesamtwertung an. Platz zwei in der Rangliste der Gruppen belegt nach fünf Veranstaltungen der TSV Behlingen-Ried mit 1420 Kilometern. Als Gastgeber der Schluss-Etappe hat sich der TSV Burtenbach einiges vorgenommen; er will in dieser Tabelle noch höher klettern. Klar ist: Um erfolgreich zu bleiben oder es zu werden, müssen alle Mannschaften noch einmal viele Läufer mobilisieren.

Das Organisations-Team bietet den Teilnehmern eine reizvolle Streckenführung durch den Burtenbacher Forst.

Es gibt Sach- und Geldpreise

Nach dem sportlichen Teil der Schlussveranstaltung findet die Gruppenwertung statt. Gruppen mit mehr als 200 Gesamtkilometern werden mit Geldpreisen ausgezeichnet. Die Geldpreise müssen bei der Siegerehrung persönlich abgeholt werden. Zusätzlich nehmen alle Nordic Walker, die mindestens an fünf Veranstaltungen teilgenommen haben, an einer Verlosung von Sachpreisen teil. 95 Sporttreibende könnten dieses Kriterium erfüllen.

So können sie mitmachen

Anmeldeschluss für diese Etappe in Burtenbach ist am Donnerstag, 20. Oktober 2022. Die Startgebühr beträgt sechs Euro. Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind gegen eine zusätzliche Gebühr von vier Euro möglich. Anmeldungen zum Tour-Finale nimmt Christine Stöffel unter Telefon (08285) 1258 oder per E-Mail an chris.stoeffel@gmx.de entgegen. (AZ)