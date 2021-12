Für Turnerin Janine Berger ist das Finale ein Heimspiel

Die Bubesheimerin Janine Berger tritt in Neu-Ulm im Finale der Deutschen Turn-Liga für den SSV Ulm an. Für sie ist es ein besonderer Wettkampf.

Die Vorzeichen machen Janine Berger Mut. Das Bundesliga-Finale im Mannschaftsturnen fand letztmals 2019 statt, weil es im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt wurde. Damals nahmen neben ihrem Verein, dem SSV Ulm, der MTV Stuttgart, TSV Tittmoning, die TG Karlsruhe-Söllingen teil. Auch dieses Jahr machen diese vier Mannschaften Gold, Silber und Bronze unter sich aus. 2019 qualifizierten die Ulmerinnen sich als letzte und holten die Bronzemedaille. Auch dieses Jahr lösten Berger und ihre Teammitgliederinnen das letzte Ticket für den Wettkampf.

Gibt es wieder eine Medaille? „Unser Ziel ist es, eventuell eine Medaille zu holen.“ Dass dieselben vier Teams wie 2019 dabei sind zeigt ihr, dass eine Medaille möglich ist: „Es kommt beim Turnen immer auf die Tagesform an, weil Kleinigkeiten entscheiden.“ Die Bubesheimerin Berger konnte bei den vergangenen beiden Wettkämpfen in Mannheim und in Dresden wegen einer Schulterverletzung nicht mitturnen. Umso mehr freue sie sich, jetzt, beim Finale dabei zu sein.

Vor heimischem Publikum zu turnen ist für Janine Berger etwas Besonderes

Als sie vor zwei Jahren in Ludwigsburg dabei war, sei das eine tolle Erfahrung gewesen: „Das war ein megaschöner Wettkampf, da war die Arena voll“, erzählt Berger. Über ein bisschen Stimmung würde sie sich dieses Jahr auch freuen. Dass der Wettkampf in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm steigt, freut sie ganz besonders: „Es ist schön, vor heimischem Publikum turnen zu dürfen“, sagt Berger. Ob die Turnerinnen des SSV Ulm vom Heimvorteil profitieren können, war wegen der Coronaregeln lange unklar. „Wenn es ohne Zuschauer gewesen wäre, wäre das schade um unseren Heimvorteil, und die Möglichkeit in so einer Arena vor Zuschauern zu turnen, gewesen.“ Normalerweise passen 6.000 Zuschauer in die Ratiopharm-Arena, jetzt ist die Zuschauerzahl auf ein Viertel der möglichen Kapazität begrenzt, es gilt die 2G-Plus-Regelung.

Für den SSV Ulm starten am Samstag neben Berger Annika Göttler, Natalie Wolfgang (alle 25), Annika Drechsler (21), Jannika Greber (23) und die niederländische Nationalturnerin Tisha Vollemann (22). Jedes Team hat vier Starterinnen pro Gerät. Die Turnerinnen starten mit Bodenturnen, dann kommen nacheinander die Disziplinen Sprung, Barren und Balken. Fovoritinnen sind die Turnerinnen vom Olympiastützpunkt beim MTV Stuttgart. Ulms Trainer Gabor Szücs sagt, wenn alles gut laufe, sei Platz drei möglich, aber auch Rang vier wäre schon ein Erfolg.

Am Samstag steigt in der Ratiopharm-Arena auch das Bundesliga-Finale der Herren. Nach den Junioren-Wettkämpfen, die den Auftakt des Turniertages bilden, sind um 14 Uhr die Männer dran. Der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und TuS Vinnhorst kämpfen um den deutschen Meistertitel und der KTV Straubenhardt mit dem Siegerländer KV um Rang drei. Im Anschluss findet der Damenwettkampf, und das Heimspiel für Janine Berger und ihre Teammitgliederinnen statt.

