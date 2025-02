Das Ende der Saison naht: Letzter Discolauf in Burgau Anfang März

Seit Jahren gehört der Discolauf im Eisstadion der Stadt Burgau zu den festen Terminen für Musik- und Sportbegeisterte aus Burgau und dem ganzen Landkreis. Unter mitreißenden Beats und spektakulären Lichteffekten wird die Eisfläche in der kalten Jahreszeit regelmäßig zur Tanzfläche für Schlittschuhfahrer jeden Alters. Am Samstagabend, 8. März, sind von 20 Uhr bis 22 Uhr sind alle Fans des Discolaufs eingeladen, ein letztes Mal in dieser Saison die Schlittschuhe zu schnüren, um zur Musik gepflegte Runden zu drehen oder das Eis unter den Kufen krachen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Burgau.

„Die Saison geht zu Ende und wir wollen noch einmal mit allen Fans des Discolaufs feiern. Wir hatten bereits viele tolle Abende voller Musik, Spaß und guter Laune – ein weiterer wäre ein perfekter Abschluss für die Discolauf-Saison 2024/2025“, so Holger Rieß, Leiter des Eisstadions Burgau. „Das Team des Eisstadions Burgau bedankt sich auf jeden Fall jetzt schon bei allen Besuchern, die unseren Discolauf auch in diesem Jahr zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben. Wir freuen uns, alle begeisterten Schlittschuhläufer ein letztes Mal in dieser Saison zu diesem Event begrüßen zu dürfen“, teilt Sebastian Wagner, stellvertretender Leiter des Eisstadions, mit.

Discolauf im Burgauer Eispalast

Wer seine Eislauf-Skills vor dem letzten Discolauf noch verbessern möchte, der kann die nächste Zeit nutzen und sich bis zum 8. März „warmlaufen“. Die überdachte Eishalle bietet ideale Bedingungen für alle – auch für Anfänger, die ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen. Gerade für Familien mit kleinen Kindern und unsichere Schlittschuhläufer empfiehlt sich der Sonntagvormittagslauf von 8.15 Uhr bis 10 Uhr. Lauflernhilfen ermöglichen, Balance sowie Laufsicherheit zu trainieren und entlasten nebenbei noch die Eltern.

Öffnungszeiten der Eishalle und weitere Infos gibt es im Internet unter www.burgau.de/Eisstadion nachschauen. Der letzte öffentliche Lauf vor der langen Pause finden im Eisstadion Burgau am 9. März statt. (AZ)