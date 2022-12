Der ESV Burgau erlebt ein Eishockey-Drama

Der ESV führt zweimal deutlich und verliert trotzdem nach Verlängerung gegen Sonthofen. Die letzten 16 Sekunden im dritten Drittel waren besonders bitter.

„Das gibt´s doch nicht!“, „Wie kann man so ein Spiel noch verlieren?“, „Einfach unglaublich!“, das waren einige Reaktionen von Burgauer Eishockeyfans nach der 7:8- (2:1/3:0/2:6/0:1) Niederlage nach Verlängerung gegen den ERC Sonthofen.

Dabei hatten die Eisbären im Spitzenspiel der Eishockey-Landesliga schon mit 5:1 und 7:3 geführt. 16 Sekunden vor Ende sah der Vorsprung beim Stand von 7:5 noch immer recht komfortabel aus. Doch mit einem Tor nach 59 Minuten und 44 Sekunden und einem Treffer in der Schlusssekunde glich der Tabellenführer aus dem Oberallgäu noch aus. Rund 400 Zuschauer mussten dann in der Verlängerung sogar noch den achten Gästetreffer mitansehen. Die kleine Fangruppe, die die Reise aus Sonthofen mitgemacht hatte, bejubelte dieses Sudden-Death-Goal frenetisch.

Vor der Partie gedachten beide Teams und die Zuschauer dem am Freitag tödlich verunglückten Forster Eishockeychef Lorenz Barfüßer. Der 69-Jährige war über rund vierzig Jahre eine Institution im bayerischen Amateureishockey. In diesem Jahr wurde Lorenz Barfüßer für sein Engagement mit dem Ehrenamtspreis des Bayerischen Landessport Verbandes (BLSV) des Bezirks Oberbayern für seine langjährige Tätigkeit als Funktionär ausgezeichnet. Die Begegnung der Eisbären gegen die Nature Boyz Forst, die am 2. Dezember stattfinden sollte, wurde aufgrund des Unglückfalls abgesagt.

Burgau startet gut und führt kurz vor Schluss klar

Die Burgauer starteten gut in die Partie gegen den Spitzenreiter. Schon in der zweiten Minute zappelte der Puck erstmals im Gästekasten. Torschütze war Maximilian Arnawa, der eine schöne Kombination in Überzahl erfolgreich abschloss. Ebenfalls mit einem Mann mehr auf dem Eis gelang den Gästen aber postwendend der Ausgleich. Nach vier Minuten und zwei Sekunden hatte ESV-Keeper Roman Jourkov erstmals das Nachsehen. Für Sonthofen war Vladimir Kames erfolgreich. Jetzt nahm die Partie richtig Fahrt auf. Beide Teams versuchten mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Doch der zweite Burgauer Treffer resultierte aus einer Einzelaktion. David Zachar nahm sich im eigenen Drittel die Hartgummischeibe, marschierte über das ganze Spielfeld, schüttelte zwei Gegner ab und überwand ERC-Goalie Calvin Stadelmann (16.).

In der Drittelpause waren sich die Zuschauer einig, dass sie sehr gute zwanzig Minuten gesehen haben und dass die Burgauer Führung in diesem Spitzenspiel durchaus verdient war. Ab der Mitte der Partie legten die Eisbären dann kräftig nach. Binnen einer Minute machten Jakob Schwarzfischer (29.) und Petr Ceslik (30.) aus einem 2:1 eine komfortable 4:1-Führung. Doch damit war der Torreigen in diesem Abschnitt noch nicht beendet. Mit dem fünften Burgauer Tor, eine Minute vor der zweiten Drittelpause durch David Zachar in eigener Unterzahl, wurden beim Stand von 5:1 letztmals die Seiten gewechselt.

Jetzt nahm das Eisdrama seinen Lauf. Innerhalb von eineinhalb Minuten verkürzten die Gäste durch Tore von Marc Sill (43.) und Matyas Stransky (45.) auf 5:3. Doch die Burgauer zogen mit einem Doppelschlag binnen 23 Sekunden in der 50. Minute auf 7:3 davon. Die beiden Treffer erzielten David Ballner und Petr Ceslik. Nach 52 Minuten kamen die Gäste in Überzahl wieder heran. Dieses Tor markierte Vladimir Kames mit einem Schlagschuss von der blauen Linie. Wieder mit einem Spieler mehr auf dem Eis traf wiederum Marc Sill zum 7:5 (56.).

Der ganz späte Ausgleich entsetzt die Burgauer Fans

Was sich dann, zum Entsetzen der Burgauer Fans, in den letzten 14 Sekunden abspielte, ist beinahe unbeschreiblich: nach einem Schuss von der blauen Linie auf das Eisbärentor stand Alexander Henkel völlig blank und netzte ein. Eine Sekunde vor der Schlusssirene erzielte dann Kristof Spican das 7:7.

In der fünfminütigen Verlängerung, die mit jeweils drei Feldspielern pro Team ausgetragen wird, hatten beide Teams einige Gelegenheiten. Nach 3 Minuten und 38 Sekunden war das Spiel dann aber zu Ende. Torschütze war wiederum Sill, der seinen dritten Treffer erzielte. Nach dieser bitteren Niederlage müssen die Eisbären weiter um jeden Punkt kämpfen, um ihr Saisonziel, nämlich das Erreichen der Aufstiegsrunde, zu realisieren. Derzeit stehen die Burgauer auf dem dritten Platz. Allerdings sind die Konkurrenten aus Trostberg und Pfronten den Markgräflern ganz eng auf die Pelle gerückt.

So haben sie gespielt

Tore: ESV Burgau - ERC Sonthofen 7:8. Drittel: 2:1/3:0/2:6/0:1. Tore: 1:0 Arnawa (2.), 1:1 Kames (5.), 2:1 Zachar (16.), 3:1 Schwarzfischer (29.), 4:1 Ceslik (30.), 5:1 Zachar (39.), 5:2 Sill (43.), 5:3 Stransky (45.), 6:3 Ballner (50.), 7:3 Ceslik (50.), 7:4 Kames (52.). 7:5 Sill (56.). 7:6 Henkel (60.), 7:7 Spican (60.), 7:8 Sill (64.)

Strafen: Burgau: 16 Minuten; Sonthofen: 10 Minuten

Zuschauer 400