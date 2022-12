Der ESV Burgau feiert einen Kantersieg

Plus Die Gäste aus Forst wehren sich 40 Minuten lang. Im Schlussdrittel drehen die Eisbären auf und machen einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde.

Der ESV Burgau hat einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde zur Bayernliga gemacht. Der Eishockey-Landesligist gewann sein Heimspiel mit 8:3 (3:2/0:1/5:0) gegen die Nature Boyz Forst. Trotz des Erfolges sind die Eisbären noch nicht sicher in der Aufstiegsrunde.