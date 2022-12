Der ESV Burgau macht einen großen Schritt zur Aufstiegsrunde

Plus Der ESV Burgau gewinnt nach deutlicher Führung knapp mit 4:3 gegen Bad Aibling, weil die Eisbären es am Schluss noch einmal spannend machen. Ein Neuzugang und ein Dreierpacker können überzeugen.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat das Tor zur Aufstiegsrunde zur Bayernliga ganz weit aufgestoßen. Am Sonntag gewannen die Eisbären mit 4:3 (1:0/3:1/0:2) gegen den EHC Bad Aibling. Die Burgauer haben nach diesem Erfolg neun Punkte Vorsprung auf die Bad Aiblinger. Derzeit steht der ESV Burgau auf dem vierten Platz. Dieser Rang würde zum Einzug in die Aufstiegsrunde reichen. Schärfster Konkurrent der Markgräfler ist jetzt der EV Pfronten. Die Allgäuer haben vier Punkte Rückstand auf den ESV.