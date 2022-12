Burgau

Eisbären Burgau gehen mit Schwung in die Aufstiegsrunde

Plus Vor dem Spiel gegen Lechbruck haben die Eisbären ein wichtiges Ziel schon erreicht.

Von Uli Anhofer

Zu seinem abschließenden Vorrundenspiel tritt Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Freitag an. Ab 20 Uhr ist der ERC Lechbruck zu Gast im Burgauer Eisstadion beim Gsundbrunnenbad. Für beide Teams hat der Ausgang der Partie keinen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf. Die Eisbären stehen sicher in der Aufstiegsrunde zur Bayernliga und die Gäste aus dem Ostallgäu kämpfen im neuen Jahr um den Verbleib in der Landesliga.

