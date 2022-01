Franziska Aibl ist die Frau im Burgauer Männerteam

Plus Nationaltorhüterin Franziska Albl steht ab sofort beim ESV Burgau zwischen den Pfosten. Zwischen Männer und Fraueneishockey macht sie einen zentralen Unterschied aus.

Almuth Schult, Torhüterin bei der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft, im Kasten von Herren-Drittligist TSV 1860 München oder Dinah Eckerle, Torfrau der deutschen Handball-Nationalmannschaft, unter Vertrag bei den Männern von Handball-Drittligist VfL Günzburg? Undenkbar! Im Eishockey, der immerhin schnellsten Mannschaftssportart der Welt, ist das seit einigen Jahren problemlos möglich. Eishockey-Landesligist ESV Burgau geht in die entscheidende Saisonphase jetzt erstmals mit einer Torfrau.