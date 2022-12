Für Burgau ist ein Sieg gegen Bad Aibling fast Pflicht

Plus Gegen Bad Aibling können die Eisbären einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde machen. Entscheidend wird aber sein, wie sie das vergangene Spiel verdaut haben.

Wie haben die Burgauer Kufencracks die überflüssige und beinahe unglaubliche 7:8-Niederlage nach Verlängerung gegen den ERC Sonthofen verdaut? Das dürfte die wichtigste Frage vor dem Eishockey-Landesligaspiel am Sonntag gegen den EHC Bad Aibling sein.