Schwarzer Spieltag für die Fußballerinnen aus Burgau und Mönstetten

Plus Warum die Fußballerinnen des SC Mönstetten und des TSV Burgau in der Bezirksoberliga leer ausgehen. Immerhin: Der SV Wattenweiler punktet - mit Glück.

Nur einen Punkt ergattert haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen aus dem Landkreis Günzburg am 22./23. Oktober 2022. Diesen Zähler holte der SV Wattenweiler durch ein 1:1 beim TSV Pfersee Augsburg. Herbe Schlappen kassierten der SC Mönstetten und der TSV Burgau.