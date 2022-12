Burgau

vor 48 Min.

Vorentscheidendes Wochenende für den ESV Burgau

Plus Mit Siegen über Forst und Trostberg können die Eisbären die Aufstiegsrunde schon klarmachen. Ein Sieg am Freitag ist Pflicht, am Sonntag wird das schwerer.

Von Uli Anhofer

Am Wochenende können die Burgauer Kufencracks den Sprung in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga klarmachen. Am Freitag um 20 Uhr steht auf eigenem Eis die Landesliga-Partie gegen die Nature Boyz Forst auf dem Spielplan, und am Sonntag gastieren die Eisbären dann um 17.30 Uhr beim TSV 1863 Trostberg.

