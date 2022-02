Corona

3G statt 2G: Ein Riesenschritt Richtung Normalität im Sport

Was gilt jetzt in den Stadien und Hallen in Bayern? Wer kontrolliert die 3G-Regelungen? Was müssen Zuschauende beachten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Landkreis Günzburg Nach ihrer Kabinettssitzung am 15. Februar hat die Bayerische Staatsregierung diverse Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Teilen des öffentlichen Lebens beschlossen. Für den Amateursport greifen diese Maßnahmen nun seit dem 17. Februar. Als „überfälligen Riesenschritt zurück in Richtung Normalität“ bezeichnete der Vorsitzende der Corona-Taskforce im Bayerischen Fußball-Verband (BFV), Robert Schraudner, die aktuellen Entscheidungen. Der BFV habe jederzeit darauf gedrängt, dass niemand wegen seines Impfstatus ausgegrenzt werden darf. Das werde nun endlich Realität. Doch was gilt nun konkret für wen? Was müssen die Vereine beachten? Hier sind Antworten auf die wichtigsten Fragen. Auch Getestete dürfen wieder Sport treiben Wer darf am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen? Anstelle der bisherigen 2G-Regelung gilt nun für alle sporttreibenden Männer, Frauen und Jugendlichen, also für Aktive, Unparteiische und Übungsleiter, die 3G-Regelung. Demnach dürfen nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch Getestete wieder gemeinsam Sport treiben. Wer gilt als vollständig geimpft? Lesen Sie dazu auch Interview Plus Stephan Hofmeister: „Wenn’s beim VfL Günzburg schwierig wird, komme ich“

Mountainbike Plus Ein Traumstart für Georg Egger und sein Mountainbike-Team

Interview Plus Udo Imminger vom VfL Günzburg: „Es ist nie zu spät, ins Kanu einzusteigen“ Als vollständig geimpft gilt laut bayerischem Gesundheitsministerium eine Person, wenn ihr zwei Impfstoffdosen verabreicht wurden. Als vollständig geimpft gilt eine Person auch, wenn ihr nach einer Infektion eine Impfdosis verabreicht wurde (zuerst genesen, dann geimpft) oder umgekehrt: wenn sie nach einer Impfung eine Infektion durchgemacht hat. Maskenpflicht für Zuschauende bleibt Welche Regelung gilt für Zuschauer im Amateurbereich? Überall, wo bisher 2G-plus galt, ist Zuschauen jetzt unter der 2G-Regelung erlaubt. Für alle Zuschauer gilt allerdings die FFP2-Maskenpflicht – auch im Freien. Für Sportveranstaltungen ist eine Auslastung von bis zu 50 Prozent der Anlagen-Kapazität zulässig. Die zulässige Höchstteilnehmerzahl wird vorbehaltlich vorgenannter Kapazitätsbeschränkung nach der Anzahl der vorhandenen Plätze bestimmt, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Plätzen gewahrt ist. Und was ist mit den Schulkindern? Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die in der Schule regelmäßig negativ auf das Coronavirus getestet werden, sind Genesenen oder Geimpften nun komplett gleichgestellt. Sie haben künftig also auch ohne Corona-Impfung zu allen 2G-Bereichen Zugang. Wer kontrolliert, ob alle die 3G-Regelung einhalten? Dafür ist der Veranstalter – also normalerweise der Heimverein – verantwortlich. Die vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Test-Nachweise müssen lückenlos kontrolliert werden. Dabei haben sich die zu kontrollierenden Personen auszuweisen. Dokumentiert beziehungsweise archiviert müssen die Nachweise nicht werden. Ausnahmen ergeben sich lediglich im Umgang mit Selbsttests unter Aufsicht. Die drei Varianten des Testens Wie müssen Ungeimpfte ihren Test-Nachweis erbringen? Der Negativ-Test ist in schriftlicher oder elektronischer Form vorzulegen. Möglich sind ein PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, ein PoC-Antigentest („Schnelltest“), der maximal 24 Stunden alt sein darf oder ein Selbsttest vor Ort und unter Aufsicht. Letztgenannte können in der Praxis so vorgenommen werden, dass eine zweite Person den Test beaufsichtigt und dies im Falle einer Nachweispflicht auch persönlich bestätigen kann. Beispielsweise kann der Selbsttest (Laientest) bei Spielern vor Beginn des Trainings gemacht werden, wenn eine zweite Person anwesend ist und den Vorgang des Tests begleitet. In die Kabine nur mit Maske Dürfen Duschen und Umkleidekabinen genutzt werden? Ja, allerdings gilt im gesamten Bereich – außer beim eigentlichen Duschvorgang – Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt sein. (AZ, FuPa)

