4:0-Heimsieg über den TSV Wertingen: VfR Jettingen zündet ein Feuerwerk

Einiges gutzumachen hatte der VfR Jettingen am vierten Spieltag der laufenden Bezirksliga-Saison. Nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen den TSV Haunstetten am vergangenen Mittwoch veränderte VfR-Coach Johannes Putz seine Startaufstellung vor dem Duell mit dem TSV Wertingen am Sonntag auf zwei Positionen: Nico Fritz und Pascal Prünstner mussten zunächst auf der Bank Platz nehmen, für sie starteten Tim Paulheim und Dominik Wohnlich.

Jettingens Stürmer Benedikt Ost schnürt lupenreinen Hattrick

Die Hausherren legten in ihrem ersten Heimspiel in der Saison 2025/26 engagiert los und kam durch Tim Paulheim und Elias Miller früh zu guten Möglichkeiten. Nach knapp einer halben Stunde klingelte es dann erstmals im Tor der Gäste aus Wertingen: Einen schönen Spielzug von Paulheim und Wohnlich vollendete Benedikt Ost zur Jettinger 1:0-Führung (32.).

Nur sechs Minuten später traf Ost nach einer starken Vorlage von Paulheim zum 2:0 (38.), ehe der Stürmer in der 41. Minute nach Vorlage von Lukas Mayer seinen lupenreinen Hattrick schnürte und auf 3:0 erhöhte. Doch damit nicht genug: Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Marlon Fischer nach erneuter Vorlage von Paulheim sogar noch das 4:0 (44.).

Zweiter Durchgang bleibt torlos

Auch nach dem Wiederanpfiff spielte der VfR mit viel Drang zum gegnerischen Tor und kam durch Paulheim, Ost und den inzwischen eingewechselten Pascal Prünstner immer wieder zu Torchancen. Auf der Gegenseite testete Wertingens Alexander Storzer den VfR-Keeper Lucca Nagel, allerdings ohne Erfolg.

Tatsächlich blieb der zweite Durchgang gänzlich ohne Treffer, sodass die torreiche erste Halbzeit an diesem Sonntagnachmittag allein für die Entscheidung sorgte. Durch den Erfolg hat Jettingen nun sechs Punkte auf dem Konto und rückt in die obere Tabellenhälfte auf.

Jettingen steht erneut eine englische Woche bevor

Nach dem Spiel gegen Wertingen steht Jettingen nun erneut eine englische Woche bevor – für den VfR bereits die dritte englische Woche in Folge. Zunächst ist das Team am Dienstagabend in der zweiten Runde des Kreispokals gefordert: Am Dienstagabend geht es auswärts zum Ortsduell mit dem Kreisligisten SV Scheppach. Anstoß ist um 18.15 Uhr.

In der ersten Pokalrunde vor eineinhalb Wochen hatte sich Jettingen bei der SG Kammeltal mit 3:0 durchgesetzt, Scheppach gewann sein Pokalduell mit dem TSV Krumbach nach einer torreichen zweiten Halbzeit klar mit 5:2.

Auf das Pokalspiel folgt für den VfR Jettingen am Freitagabend dann das nächste Ligaspiel. Die Mannschaft ist am fünften Bezirksliga-Spieltag bei der SpVgg Joshofen-Bergheim zu Gast, angepfiffen wird die Begegnung um 18.30 Uhr.

VfR Jettingen - TSV Wertingen 4:0 (4:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 alle Ost (32., 38., 41.), 4:0 Fischer (44.)

VfR Jettingen: Nagel - G. Heidenberger, D. Heidenberger, Ocker - Di Doi (74. Maier), Fischer, Mayer (74. Breskott), Miller, Wohnlich (56. Fritz) - Ost (74. Hahn), Paulheim (60. Prünstner).

TSV Wertingen: Müller - Birthelmer, Eising, Fischer, Knöpfle (46. Neukirchner) - Beham, Bunk (68. Liepert), Rueß (68. Gebauer), Storzer, Wiedemann - Müller.