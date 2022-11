Die Pfeilchenwerfer erobern das Kammeltal

Jetzt hat auch der TSV Behlingen-Ried eine Dart-Sparte. Die ist schon erstaunlich gewachsen und schlägt sich in ihrer ersten Wettkampfrunde ganz beachtlich.

Was aus einer Bierlaune im Umfeld von Corona-Restriktionen durch Christian und Philipp Purschke, Timo Rösch sowie Rainer Jonscher 2021 angedacht wurde, ist inzwischen eine offizielle Abteilung des TSV Behlingen-Ried. Dort wurden die Dart Devils Behlingen gegründet.

Darter aus allen Dörfern in der Umgebung

Der Trendsport ist somit auch im Kammeltal angekommen, und das über Generationen hinweg. Der momentan Jüngste ist erst 14 und der Senior 58 Jahre alt. Jeden Donnerstag um 19 Uhr treffen sich mittlerweile bis zu 15 Personen regelmäßig zum fröhlichen Pfeilchenwerfen. Der Teilnehmerkreis kommt dabei nicht nur aus Behlingen oder Ried; es sind auch Darter aus Neuburg, Halbertshofen, Hagenried, Oxenbronn, Großkötz, Kissendorf, Reisensburg und Edelstetten am Start.

In Eigenregie und mit finanzieller Unterstützung des Vereins wurden im Sportheim zwei hochmoderne Wurfanlagen für den Ligabetrieb sowie eine Trainingsanlage errichtet. Diverse Sponsoren sorgen unter anderem für Trikots.

Nicht nur Spaßsport

Die braucht es, denn sofort war den Beteiligten klar, dass sie bedingt durch den Andrang und auch die guten Leistungen nicht nur aus Spaß an der Freud’ spielen, sondern auch am Ligabetrieb teilnehmen wollen. Es wurde der Kontakt zum Nordschwäbischen Dartverband mit Sitz in Augsburg hergestellt, der auch umgehend eine Abordnung nach Behlingen schickte. Man wurde in den Ligabetrieb aufgenommen und startet seit September 2022 in der untersten Klasse, der 3. Liga Süd A.

Hier schlagen sich die Dart Devils gleich in ihrer ersten Wettkampfrunde sehr gut und stehen nach sieben Spieltagen auf dem zweiten Platz. Selbst weite Auswärtsfahrten zu Wochentagsspielen zum Beispiel in Landsberg und im Augsburger Raum werden nicht gescheut.

So können Sie mitmachen

Treffpunkt der Dart-Abteilung ist jeweils donnerstags um 19 Uhr im Sportheim des TSV Behlingen-Ried. Dort wird neben dem Ligabetrieb am Dreikönigstag 2023 ab 14 Uhr auch der Devils-Cup ausgetragen. Nach einer E-Mail an dartdevils2021@web.de gibt es weitere Informationen. (AZ)