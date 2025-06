Feine Kelle, kühler Kopf: David Zachar bleibt den Burgauer Eisbären treu

Die Verantwortlichen des ESV Burgau basteln derzeit an einer schlagkräftigen Truppe für die im Oktober startende Eishockeysaison. Die Eisbären wurden Meister und treten in der Spielzeit 2025/26 in der Bayernliga an. Ein Akteur, der maßgeblich an den Erfolgen der vergangenen Jahre beteiligt war, hat seine Zusage für eine weitere Saison im Burgauer Trikot gegeben: David Zachar bleibt den Markgräflern treu. „Zachy ist für mich und den Verein einfach unbeschreiblich – ein Spieler, der für jede Mannschaft Gold wert ist. Was er aufs Eis bringt, ist enorm, aber genauso wichtig ist seine mentale Stärke und sein Einfluss in der Kabine. Für mich als Trainer ist er unbezahlbar. Ich bin einfach nur froh, dass er in unserer Mannschaft spielt – und nicht beim Gegner. Ich hoffe, dass er verletzungsfrei bleibt und wir noch viele gemeinsame Spiele erleben“, stimmt Trainer Erwin Halusa ein Loblied an.

