VfR Jettingen in Neuburg: Ein Sieg der Emotionalität

Es hätte eigentlich ein enges Spiel werden sollen zwischen dem VfR Jettingen und dem VfR Neuburg in der Bezirksliga Schwaben. Beide Teams waren vor der Partie gut in Form und in der Tabelle nahezu gleichauf. Am Ende machten es die Jettinger allerdings deutlich und siegten klar mit 3:0.

Jettingen verschießt Elfmeter: Mit knappem Vorsprung in die Kabine

Von Beginn an war das Jettinger Team gut im Spiel. Nach einer Ecke durfte die Mannschaft dann erstmals jubeln: Verteidiger Daniel Heidenberger spielte den zweiten Ball hoch auf den frei stehenden Justus Riederle, der in der 21. Minute per Direktabnahme in das lange Eck zum 1:0 traf. „Das Tor war folgerichtig“, erklärte Trainer Johannes Putz mit Blick auf das Chancenplus seiner Mannschaft. Neuburg wurde wenn nur nach Standards gefährlich. „Aus dem Spiel heraus haben wir alles abgefangen“, lobte Putz die Defensivleistung seines Teams.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Jettingen am Drücker, hatte einige gute Chancen und hätte spätestens kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 2:0 erhöhen müssen: Stürmer Tim Paulheim wurde im Neuburger Strafraum gefoult, Schiedsrichter Patrick Beutmiller zeigte auf den Punkt. Dominik Wohnlich übernahm Verantwortung, setzte den Foulelfmeter aber am Neuburger Tor vorbei. Dementsprechend ging es für Jettingen mit einem knappen Vorsprung von einem Tor in die Kabine. „Ein 2:0 wäre mindestens verdient gewesen“, erklärte Coach Putz.

Zwei Tore in den letzten 20 Minuten für Jettingen

In der Pause bereitete er sein Team auf einen Ansturm der Neuburger vor. „Wir wussten, dass sie nochmal alles anschieben werden“, sagt er. Sein Team reagierte darauf aber gut, nur einmal wurde es brenzlig: Nach einer Ecke flog der Ball an vielen Köpfen vorbei und senkte sich gefährlich in Richtung Jettinger Kasten, Daniel Heidenberger rettete aber im letzten Moment per Kopf auf der Linie. „Wenn in der Situation das 1:1 gefallen wäre, hätte sich das Spiel natürlich nochmal verändert“, sagt Putz.

Stattdessen erzielte sein Team eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff das 2:0. Am Ende eines gut ausgespielten Angriffs steckte der zwischenzeitlich eingewechselte Pascal Prünstner auf Nico Di Doi durch, der im eins-gegen-eins-Duell mit Neuburg-Keeper Dominik Jozinovic die Nerven behielt und durch die Beine des Torwarts zum 2:0 traf (73.). In der Schlussphase sorgte Jettingen mit dem Tor zum 3:0 dann endgültig für die Entscheidung. Mit einer starken Einzelaktion setzte sich Stürmer Paulheim gleich gegen drei Gegenspieler durch und zog ab. Zwar konnte Torwart Jozinovic den Schuss parieren, aber nicht festhalten. Der abgeprallte Ball landete bei Prünstner, der goldrichtig stand und nur noch einschieben musste (81.).

Putz zufrieden: „Für uns hat die Emotionalität den Unterschied gemacht“

Das Spiel war damit gelaufen, einen Aufreger hatte die Partie aber doch noch parat: In der zweiten Minute der Nachspielzeit ging der eingewechselte Neuburg-Verteidiger Robert Hößl mit gestrecktem Bein gegen Justus Riederle in den Zweikampf und traf den Jettinger mit voller Wucht am Schienbein. Hößl flog daraufhin mit einer Roten Karte vom Platz. „So etwas finde ich einfach unnötig“, ärgerte sich Putz nach dem Abpfiff über das Foul. „Beim Stand von 3:0 muss man nicht so in einen Zweikampf gehen“, so der 40-Jährige, der sich noch im Spiel bei Hößl beschwert hatte und dafür die Gelbe Karte sah.



Trotz des harten Einsteigens verletzte sich Riederle bei der Aktion allerdings nicht, sodass der Ärger bei Putz nach dem Abpfiff schnell wieder verflogen war. Stattdessen lobte er sein Team für einen guten Auftritt. „Neuburg war ein starker Gegner. In so einem Spiel entscheiden Nuancen“, blickt er auf die Partie. „Für uns hat die Emotionalität den Unterschied gemacht. Jeder hat für jeden gekämpft“, bilanzierte er. In der Defensive unterstützten sich die Spieler bei schwierigen Situationen gegenseitig, jeder gewonnene Zweikampf wurde bei den Jettingern zudem lautstark gefeiert. „Das hat mir sehr imponiert und in dem Spiel letztendlich auch den Unterschied ausgemacht“, spricht Putz zufrieden über die Leistung seiner Spieler.