Erneute Niederlage für Burgau: Eisbären verpatzen auch letzten Test

Der letzte Test des ESV Burgau vor dem Auftaktspiel in die Eishockey-Bayernliga ging gründlich daneben. Gegen den EHC Waldkraiburg verloren die Eisbären vor 263 Zuschauern im heimischen Stadion mit 4:10 (1:2/3:4/0:4).

Das deutliche Ergebnis gegen eines der Spitzenteams der Bayernliga kam erst im letzten Drittel zustande. Bis zur 40. Minute waren die Burgauer den Waldkraiburger Löwen zunächst ein ebenbürtiger Gegner. So startete das Team gut in die Partie, schon in der ersten Minute hatten David Ballner und David Zachar Gelegenheiten. Zacher agierte im ersten ESV-Sturm gemeinsam mit Ballner und Sven Gäbelein. Petr Ceslik, der normalerweise in dieser Sturmreihe gesetzt ist, fehlte verletzt.

ESV findet kein Mittel: Einfache Tore für Waldkraiburg

Im weiteren Verlauf des ersten Drittels entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten. Burgaus Keeper Benedict Schaller und sein Gegenüber Maximilian Englbrecht zeigten immer wieder gute Paraden. Beim Stand von 1:2 wurden erstmals die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt ging das muntere Spiel weiter. Die Gäste behielten in diesem Drittel mit 4:3 die Oberhand und führten damit vor dem Schlussabschnitt insgesamt mit 6:4.

Erst in der Schlussphase fand die Mannschaft des Trainerduos Erwin Halusa und Heinzi Heinrich dann kein Mittel mehr, sodass die Oberbayern teils zu einfachen Toren kamen und der ESV schlussendlich klar mit 4:10 unterging. Wie die Markgräfler die Klatsche mit Blick auf den Bayernliga-Auftakt verdaut haben, stand noch nicht fest. Das erste Punktspiel gegen den EHC Klostersee am Sonntagabend endete erst nach Redaktionsschluss.