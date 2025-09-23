Icon Menü
Drei junge Spieler bleiben für die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga beim ESV Burgau

Eishockey

Kaderplanung des ESV Burgau: Jugend ist Trumpf bei den Eisbären

Die Kaderplanung des ESV Burgau ist auf der Zielgeraden. Drei junge Akteure haben dem Verein für die anstehende Saison in der Bayernliga zugesagt.
Von Uli Anhofer
    Patrick Spingler (vorne) ist einer von drei jungen Spielern, die dem ESV Burgau eine Zusage für die neue Saison gegeben haben.
    Patrick Spingler (vorne) ist einer von drei jungen Spielern, die dem ESV Burgau eine Zusage für die neue Saison gegeben haben. Foto: Ernst Mayer (Archivbild)

    Die ersten Tests sind absolviert, in zweieinhalb Wochen startet für den ESV Burgau das große Abenteuer Bayernliga. Höchste Zeit für die Eisbären, den Kader zu finalisieren: Mit Maximilian Knittel, Nico Miedl und Patrick Spingler bleiben dem ESV Burgau drei junge Akteure erhalten. Schon vor den ersten Vorbereitungsspielen wurde mit den Spielern eine weitere Zusammenarbeit vereinbart.

