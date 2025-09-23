Kaderplanung des ESV Burgau: Jugend ist Trumpf bei den Eisbären

Die ersten Tests sind absolviert, in zweieinhalb Wochen startet für den ESV Burgau das große Abenteuer Bayernliga. Höchste Zeit für die Eisbären, den Kader zu finalisieren: Mit Maximilian Knittel, Nico Miedl und Patrick Spingler bleiben dem ESV Burgau drei junge Akteure erhalten. Schon vor den ersten Vorbereitungsspielen wurde mit den Spielern eine weitere Zusammenarbeit vereinbart.

