Drittes Spiel ohne Niederlage in Folge: VfR Jettingen besiegt den FC Horgau

Fußball

VfR Jettingen hält den Anschluss nach oben

Nach dem 2:0-Sieg über den FC Horgau bleibt der VfR Jettingen weiter in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. VfR-Coach Johannes Putz bemängelt trotzdem die Chancenverwertung.
Von Jonathan Lübbers
    • |
    • |
    • |
    Elias Miller schiebt zur 1:0-Führung des VfR Jettingen gegen den FC Horgau ein.
    Elias Miller schiebt zur 1:0-Führung des VfR Jettingen gegen den FC Horgau ein. Foto: Ernst Mayer

    Der VfR Jettingen ist auch im dritten Bezirksliga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Gegen eine starke Mannschaft des FC Horgau behielten die Jettinger die Nerven und siegten schlussendlich dank eines frühen und eines sehr späten Tores mit 2:0. Die Anfangsphase der Partie gehörte allerdings den Hausherren aus dem Landkreis Augsburg. „Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr“, fand auch Jettingens Trainer Johannes Putz. Immer wieder liefen die für ihren leidenschaftlichen Spielstil bekannten Horgauer hoch an und setzten die Gäste unter Druck.

