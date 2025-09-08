VfR Jettingen hält den Anschluss nach oben

Der VfR Jettingen ist auch im dritten Bezirksliga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Gegen eine starke Mannschaft des FC Horgau behielten die Jettinger die Nerven und siegten schlussendlich dank eines frühen und eines sehr späten Tores mit 2:0. Die Anfangsphase der Partie gehörte allerdings den Hausherren aus dem Landkreis Augsburg. „Sie haben losgelegt wie die Feuerwehr“, fand auch Jettingens Trainer Johannes Putz. Immer wieder liefen die für ihren leidenschaftlichen Spielstil bekannten Horgauer hoch an und setzten die Gäste unter Druck.

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VfR Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis