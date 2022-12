Ehrenamtliche pflegen den Zusammenhalt im Landkreis Günzburg

Plus Im Oberallgäuer Sulzberg ehrt der BFV 48 freiwillige Helfer aus schwäbischen Vereinen. Neun Ausgezeichnete sind im Landkreis Günzburg aktiv.

„Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben.“ Mit diesem launigen Zitat aus einem Gedicht von Wilhelm Busch begann Sabrina Hüttmann, die schwäbische Bezirksvorsitzende des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), ihr Grußwort beim Bezirksehrenamtstag, um gleich hinterher zu schieben: „Gott sei Dank beherzigen Sie alle diesen Rat nicht!“