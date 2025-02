Ersatzgeschwächte Burgauer verlieren wieder die Tabellenführung

Nach der 3:6-Niederlage (1:2/1:2/1:2) am Sonntag gegen die Pfronten Falcons musste Eishockey-Landesligist ESV Burgau seinen erst am Freitag eroberten Platz an der Tabellenspitze wieder abgeben. Der ERC Sonthofen, der in Lechbruck mit 3:4 nach Verlängerung unterlegen war, zog wieder an den Eisbären vorbei. Denn die Oberallgäuer erhielten für ihre Niederlage nach der Extrazeit noch einen Zähler. Sonthofen hat jetzt 65 Punkte, die Eisbären liegen einen Zähler dahinter. Am kommenden Wochenende entscheidet sich schließlich das Rennen um den ersten Platz in der Gruppe A der zweigeteilten bayerischen Landesliga.

