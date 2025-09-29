Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Eisbären Burgau unterliegen Waldkraiburg und Reutlingen in der Vorbereitung

Eishockey

Burgauer Eisbären beißen sich in Vorbereitungsspielen rein

Zwei Vorbereitungsspiele am Wochenende: In gegen Waldkraiburg wie in Reutlingen überzeugte der Eishockey-Bayernligist phasenweise, musste sich aber jeweils geschlagen geben.
Von Uli Anhofer
    • |
    • |
    • |
    Routinier Petr Ceslik sorgte mit Einsatz und Technik für Glanzlichter im Burgauer Spiel.
    Routinier Petr Ceslik sorgte mit Einsatz und Technik für Glanzlichter im Burgauer Spiel. Foto: Ernst Mayer

    Der ESV Burgau testete am Wochenende zweimal. Am Freitag verlor der neugebackene Eishockey-Bayernligist beim EHC Waldkraiburg vor 310 Zuschauern mit 4:6 (1:1/2:3/1:2). Am Sonntag stand dann die Begegnung mit der TSG Reutlingen an. Beim Match im oberbayerischen Waldkraiburg trafen die Markgräfler auf einen ambitionierten Gegner, der in der vergangenen Saison nach der Bayernliga-Hauptrunde den vierten Platz erreicht hatte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden