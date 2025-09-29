Burgauer Eisbären beißen sich in Vorbereitungsspielen rein

Der ESV Burgau testete am Wochenende zweimal. Am Freitag verlor der neugebackene Eishockey-Bayernligist beim EHC Waldkraiburg vor 310 Zuschauern mit 4:6 (1:1/2:3/1:2). Am Sonntag stand dann die Begegnung mit der TSG Reutlingen an. Beim Match im oberbayerischen Waldkraiburg trafen die Markgräfler auf einen ambitionierten Gegner, der in der vergangenen Saison nach der Bayernliga-Hauptrunde den vierten Platz erreicht hatte.
Eishockey
