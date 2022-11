3:6 in Bad Tölz: Diesmal stolpert der ESV Burgau

Plus Die Aufholjagd des Eishockey-Landesligisten ESV Burgau kommt zu spät. Der SC Reichersbeuern profitiert vom starken ersten Drittel und einem tollen Torhüter.

Der ESV Burgau hat das Rückspiel gegen den SC Reichersbeuern verloren. Gut eine Woche nach dem 7:6-Erfolg in eigener Halle musste der Eishockey-Landesligist nun in Bad Tölz eine 3:6 (0:3, 1:1, 2:2)-Schlappe einstecken.