Arbeitssieg gegen Kellerkind: Eisbären machen es noch einmal spannend

Mit einem 6:4 (4:0/0:3/2:1)-Sieg über den ERSC Ottobrunn baute Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Sonntagabend seine Serie aus. Nach dem knappen Arbeitssieg gegen den Tabellenvorletzten haben die Eisbären jetzt sechs Siege in Folge eingefahren. Dass sich die Markgräfler gegen die Münchner Vorstädter so schwertun, war nicht zu erwarten. Bei den Gastgebern fehlten mit Marc Barchmann, Mario Seifert und Petr Ceslik drei wichtige Akteure. Wieder mitmachen konnte dagegen David Ballner. Der Burgauer Topscorer hatte sich beim 6:0-Erfolg am Freitag in Lechbruck schon im ersten Drittel verletzt und konnte dann nicht mehr ins Geschehen eingreifen.

