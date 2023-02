Aufstiegskampf: Die Siegesserie der Burgauer Eisbären ist gerissen

Plus Germering revanchiert sich beim ESV Burgau. Die Niederlage schmerzt besonders, nicht nur, da sie Trainer Halusa vorher geahnt hatte.

Die Siegesserie der Eisbären ist gerissen. Im Aufstiegsspiel zur Eishockey-Bayernliga bei den Germering Wanderers unterlag der ESV Burgau mit 4:5 (1:2/0:2/3:1). Eine Woche zuvor hatten die Markgräfler die Wanderers mit einer 11:4-Packung nach Hause geschickt. Diese beiden Partien unterstützen die These von ESV-Trainer Erwin Halusa. Der erfahrene Coach hatte vor Beginn der Aufstiegsrunde gesagt, dass hier Jeder Jeden schlagen könnte.