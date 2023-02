Aufstiegskampf: Rückschlag für ESV Burgau, auch Konkurrenz patzt

Plus Neun Gegentore fängt sich der ESV Burgau in seinem Heimspiel gegen Waldkirchen ein und verliert verdient. Glück für die Eisbären: Auch die direkte Konkurrenz punktet nicht.

"Unglaublich", "katastrophal" oder "so schlecht hab ich die Mannschaft noch nicht gesehen" – das waren noch die eher harmlosen Kommentare von Burgauer Eishockeyfans zum Heim-Auftritt ihrer Mannschaft gegen den ESV Waldkirchen. Nach einem sportlich rabenschwarzen Abend gingen die Eisbären in ihrem Eispalast mit 6:9 (2:5/2:2/2:2) unter. Mit dieser Niederlage versäumten es die Markgräfler, ihren zweiten Platz zu festigen. Aber: Die direkten Konkurrenten Germering und Sonthofen verloren auch ihre Partien.