Eishockey

17:18 Uhr

Aufstiegsrunde: Burgauer Eisbären erwarten schweren Gegner

Plus Aufstiegsrunde in die Eishockey-Bayernliga: Nach dem Sechs-Punkte-Wochenende wollen die Burgauer auch im Heimspiel gegen Germering punkten.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Sein drittes Heimspiel in Serie bestreitet Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Freitag. Das Eröffnungsbully für die Partie der Aufstiegsrunde zur Bayernliga gegen die Germering Wanderers steigt um 20 Uhr. Am Sonntag haben die Eisbären dann ihre weiteste Auswärtsfahrt vor der Brust. Um 17.30 Uhr treten die Burgauer beim ESV Waldkirchen an, nur wenige Kilometer von der tschechisch-deutschen Grenze entfernt.

