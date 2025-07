Eigengewächs und Shootingstar bleiben dem ESV Burgau erhalten

Ein Eigengewächs und ein Akteur, der erst seit einem Jahr für den ESV Burgau auf das Eis geht, tragen auch in der Spielzeit 2025/26 das Eisbärentrikot: Niklas Dörrich und Andreas Wiesler haben ihre Verträge verlängert und bereiten sich derzeit mit ihren Mannschaftskameraden auf die anstehende Spielzeit vor.

Kreuzbandriss: Dörrich verpasste die komplette Vorsaison

Verteidiger Dörrich hatte aufgrund einer schweren Knieverletzung in der vergangenen Saison kein einziges Spiel absolvieren können. „Ich möchte ich mich bei allen für die Unterstützung und die vielen aufmunternden Worte während meiner Verletzungszeit bedanken. Das hat mir unglaublich geholfen und mich immer wieder motiviert, weiter an mir zu arbeiten“, beschreibt der 25-Jährige seine Leidenszeit.

Der Kreuzbandriss im vergangenen Jahr war nicht die erste langwierige Verletzung des Defensivspielers. Im Herrenbereich debütierte er bereits mit 17 Jahren. Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen konnte er bei den Senioren allerdings erst 79 Partien absolvieren. Trotzdem fand Dörrich immer wieder den Weg zurück in das Team.

Verteidiger Dörrich spielt seit seiner Jugend für den ESV Burgau

Auch nach der jüngsten Operation sei die Rückkehr auf das Eis und der damit verbundene Schritt in die Bayernliga immer sein oberstes Ziel gewesen. „Ich will in der kommenden Saison genau da anknüpfen, wo ich vor meiner Verletzung aufgehört habe“, erklärt Dörrich. „Mir ist bewusst, dass der Einstieg in eine starke Bayernliga nicht einfach wird, vor allem nach so einer Pause. Aber ich stelle mich dieser Herausforderung und werde alles geben, um schnell wieder meinen Teil zum Team beizutragen““, gibt sich Dörrich kämpferisch.

Seit seiner Kindheit spielt der 25-Jährige beim ESV Burgau. Die ersten Schritte auf dem Eis machte er im offenen Stadion an der Badstraße. Der gebürtige Burgauer durchlief anschließend alle Juniorenteams der Eisbären. Bei der Vizemeisterschaft der Eisbären in der Saison 2023/34 stand er in 35 Partien auf dem Eis und erzielte dabei neun Scorerpunkte.

Coach Halusa: „Geben ihm die Zeit, die er braucht“

ESV-Trainer Erwin Halusa will dem Rechtsschützen in der Vorbereitung, aber auch im weiteren Saisonverlauf die Chance geben, Schritt für Schritt den Anschluss zum Team zu finden: „Niklas bringt die richtige Einstellung mit, zeigt im Training Einsatz und Willen. Genau deshalb geben wir ihm die Zeit, die er braucht. Wir sind froh, dass er an Bord bleibt und sind zuversichtlich, dass er seinen Weg gehen wird.“

Mit Andreas Wiesler bleibt ein weiterer junger Akteur. Der Südtiroler, der zur vergangenen Saison an die Mindel gekommen war, hat sich in Burgau sportlich und privat binnen kürzester Zeit sehr gut integriert. Vor seinem Wechsel zu den Eisbären spielte der 21-Jährige für die Nachwuchsteams des EV Ravensburg und anschließend in der Deutschen Nachwuchs Liga für den ESV Kaufbeuren. Zudem absolvierte er einige Einsätze für die italienische U-20-Nationalmannschaft.

Auch Wiesler bleibt: „Passt wie die Faust aufs Auge“

In der abgelaufenen Saison absolvierte der Flügelstürmer 30 Partien und kam dabei auf 20 Tore sowie 14 Assists. Trotz seines jungen Alters verfügt der Rechtsschütze über Übersicht, Schnelligkeit und Technik. Nebenbei engagiert sich Wiesler als Trainer im Nachwuchsbereich der Eisbären.

Icon Vergrößern Áuch Andreas Wiesler bleibt in der Bayernliga bei den Eisbären Burgau. Foto: Ernst Mayer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Áuch Andreas Wiesler bleibt in der Bayernliga bei den Eisbären Burgau. Foto: Ernst Mayer (Archivbild)

„Ich freue mich riesig auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, wieder mit meinem Team auf dem Eis zu stehen. Nach dem Aufstieg wartet jetzt die nächste große Herausforderung auf uns. Die Bayernliga wird hart umkämpft sein, aber genau darauf freue ich mich“, so Wiesler. Für ihn sei es enorm wichtig, dass die Mannschaft verletzungsfrei durch die Saison kommt und ihr volles Potenzial abruft: „Mit unseren treuen Fans im Rücken haben wir in Burgau eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen. Jedes Heimspiel ist etwas Besonderes für uns. Ich bin bereit, wieder alles zu geben, und freue mich auf eine Saison voller spannender Spiele sowie hoffentlich vieler positiver Ergebnisse.“

Coach Halusa beschreibt Wiesler als einen absolut mannschaftsdienlichen Spieler, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich optimal ins Eisbärenteam passe. „Als ich Andi zum ersten Mal spielen sah, war für mich klar: Den nehmen wir, wenn wir die Chance dazu haben. Er passt zu uns wie die Faust aufs Auge“, so Halusa.