Drei weitere Vertragsverlängerungen für den ESV Burgau

Der Kader des Eishockey-Bayernligisten ESV Burgau nimmt immer deutlichere Konturen an. Jetzt vermeldeten die Verantwortlichen, dass mit Luka Gottwald, Benedek Radvanyi und Felix Holzapfel drei Meisterspieler auch in der kommenden Spielzeit das Eisbärentrikot tragen werden.

Luka Gottwald kam im Dezember nach einer beinahe dreijährigen Eishockeypause wieder zurück. „Nach der vergangenen Spielzeit musste ich nicht lange überlegen, wie es für mich weitergeht. Die erste Saison nach einer längeren gesundheitsbedingten Pause mit der Meisterschaft und dem damit verbunden Aufstieg zu beenden, war ein absolutes Highlight“, ist der 26-Jährige noch immer von den Eindrücken der abgelaufenen Spielzeit gepackt.

Benedek Radvanyi geht in seine vierte Saison beim ESV

Der Rechtsschütze weiß, dass die Bayernliga eine Aufgabe sein wird. Trotzdem ist er sicher, dass die Mannschaft diese Herausforderung mit der richtigen Einstellung meistern wird. Es bereite ihm große Freunde, gemeinsam mit seinen Teamkameraden vor der mitreißenden Kulisse in Burgau zu spielen. ESV-Coach Erwin Halusa freut sich über die Vertragsverlängerung des Verteidigers: „Luka ist für uns ein echter Glücksfall. Er ist bodenständig und macht seinen Job immer zuverlässig. Er hat sich schnell ins Team gespielt, die Integration und der Anschluss an die Mannschaft haben von Anfang an perfekt funktioniert. Für uns ein echter Traum.“

Schon in seine vierte Saison an der Mindel geht Benedek Radvanyi. Der in Ungarn geborene Stürmer kam als Schüler mit seinen Eltern nach Augsburg. Dort spielte er für den Augsburger EV und anschließend beim HC Landsberg. „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für Burgau auf dem Eis zu stehen. In Burgau habe ich ein Umfeld gefunden, in dem ich mich wohlfühle. Jetzt liegt der volle Fokus auf der Bayernliga. Ich bin bereit, alles reinzuhauen, um mit unserem Team auch dort bestehen zu können“, sagt der 23-Jährige zu der Verlängerung seines Engagements im Eisbärentrikot. Coach Halusa bezeichnet den Angreifer als extrem zuverlässig. Radvanyi sei ein wichtiger Baustein, in dem noch viel Potenzial stecke. „Wir sind frohen Mutes, dass Benedek sein Können in der kommenden Spielzeit optimal abrufen wird“, so Halusa zum Verbleib des Stürmers.

Coach lobt Holzapfel: „Sehr präsent auf dem Eis“

Ein Comeback im Eisbärentrikot feierte in der vergangenen Saison Felix Holzapfel. Der 32-Jährige war schon in der Spielzeit 2016/17 Spieler des ESV. Von seinen Mitspielern und dem Trainerteam wird Holzapfel für seinen Kampfgeist und seiner kompromisslosen Spielweise geschätzt. „Ich freue mich, dass wir ein weiteres Jahr auf Felix vertrauen können. Er war stets sehr präsent auf dem Eis und hat mit seiner physischen Spielweise überzeugt. Ich denke, dass er noch ein, zwei Schritte machen kann und uns dann in der Bayernliga noch mehr helfen wird“, so Trainer Halusa.

Der Bundeswehr-Offizier Holzapfel freut sich ebenfalls darauf, in der kommenden Saison das Kapitel Bayernliga in Angriff zu nehmen. „Während wir in der Landesliga vor allem von unserer überragenden Offensive gelebt haben, müssen wir jetzt defensiv stabiler werden, um auch in der Bayernliga bestehen zu können. Ich bin mir aber sicher, dass wir als Team so charakterstark sind und auch Phasen mit Niederlagen überwinden werden. Hier zähle ich auch auf die Unterstützung von den Rängen, die uns auch in schwierigen Zeiten den Rücken stärken werden.“