Modus und Spielplan des ESV Burgau: So läuft die Eishockey-Bayernliga 2025/26

In Burgau werden schon die Tage gezählt, bis endlich das erste Bully in der Eishockey-Bayernliga gespielt wird. Die Anfragen für Dauerkarten bewegen sich laut Verein auf Rekordniveau. Jetzt gab der Bayerische Eissport Verband (BEV) den Modus und die Termine für die Bayernliga-Saison 2025/26 bekannt.

Abenteuer Bayernliga startet für den ESV Burgau am 12. Oktober

Der ESV Burgau startet am Sonntag, 12. Oktober, um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den EHC Klostersee in die Spielzeit. Am Freitag, 17. Oktober, führt das erste Auswärtsspiel zum EHC Kempten. Die Partie in der Allgäu-Metropole wird um 20 Uhr angepfiffen. Ein echtes erstes Highlight steht am Sonntag, 2. November, um 18.30 Uhr an. Dann geben die Devils Ulm/Neu-Ulm ihre Visitenkarte an der Mindel ab.

Der Modus der diesjährigen Spielzeit wurde vom Vorjahr übernommen: Jedes Team hat insgesamt dreißig Vorrundenpartien. Nach Abschluss der Vorrunde sind die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs direkt für die Play-offs qualifiziert. Die Teams auf den Rängen sieben bis zehn stehen in den pre-Playoffs. Dabei spielt der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten im Modus best-of-three. Die beiden Gewinner dieser pre-Playoffs stehen in den regulären Playoffs, die im Modus best-of-seven ausgetragen werden.

ESV hat vor dem Saisonstart noch einige Testspiele

Die beiden Verlierer der pre-Playoffs und die Mannschaften, die nach der Vorrunde die Ränge elf bis 16 belegen, stehen in der Abstiegsrunde. Dort werden die acht Teams in zwei Gruppen zu je vier Teams eingeteilt. Nach einer Einfachrunde ermitteln dann die Dritten und Vierten der beiden Gruppe die Teilnehmer am „Abstiegsfinale“. Gespielt wird im Modus best-of-five, der Dritte jeder Gruppe trifft auf den Vierten der jeweils anderen Gruppe. Die Verlierer der beiden Spiele landen im „Abstiegsfinale“, das im Modus best-of-seven ausgespielt wird. Der Verlierer dieser Begegnung steigt in die Landesliga ab.

Bevor die Saison in der Bayernliga startet, haben die Burgauer Eisbären noch sechs Vorbereitungsspiele vereinbart. Das Trainergespann Erwin Halusa und Heinzi Heinrich testet das Team an folgenden Terminen: Freitag, 12. September, 20 Uhr: ESV – VfE Ulm/Neu-Ulm. Sonntag, 14. September, 18.30 Uhr: ESV – TSG Reutlingen. Freitag, 19. September, 20 Uhr: ESC Kempten – ESV. Freitag, 26. September, 19 Uhr: EHC Waldkraiburg – ESV. Freitag, 10. Oktober, 20 Uhr: ESV – EHC Waldkraiburg.