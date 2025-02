Burgau gewinnt erstes Play-off-Spiel gegen Moosburg

Den Eisbären ist ein guter Start in die Play-offs der Eishockey-Landesliga Bayern geglückt. 7:1 (2:1/1:0/4:1) schlug der ESV Burgau den EV Moosburg im ersten Achtelfinalspiel der Best-of-Three-Serie. Mit einem Sieg am kommenden Freitag um 19.30 Uhr in der oberbayerischen 20.000-Einwohner-Stadt stünden die Markgräfler im Viertelfinale. Zum ersten K.o.-Spiel der Saison 24/25 waren nach Angaben des ESV Burgau 498 Zuschauer in den Eispalast beim Gsundbrunnenbad gekommen. Aus Moosburg hatten nur wenige Fans die 140 Kilometer Anfahrt nach Schwaben auf sich genommen.

