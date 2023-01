Eishockey

18.01.2023

Burgau mit zwei schweren Heimspielen: Verein mahnt Fans nach Becherwürfen

Plus Die Burgauer Eisbären stehen in der Aufstiegsrunde unter Druck. Vor den beiden Heimspielen warnt der Verein seine Fans vor wiederholt unsportlichem Verhalten.

Von Uli Anhofer und Oliver Wolff

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat in der Aufstiegsrunde zwei Heimspiele vor der Brust. Am Freitagabend gastiert um 20 Uhr der ERC Sonthofen in der Burgauer Eishalle, und am Sonntag um 18 Uhr kommen die Haßfurt Hawks. Sowohl Sonthofen als auch Haßfurt gehören zu den Topfavoriten für den Aufstieg in die Bayernliga. Beide Teams standen nach den Vorrunden jeweils auf dem ersten Tabellenplatz ihrer Gruppe.

