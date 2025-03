Burgauer Eisbären feiern furiosen Auftaktsieg im Finale um den Aufstieg

Der ESV Burgau hat das erste Finale um die Bayerische Meisterschaft der Eishockey-Landesliga für sich entschieden. Auf eigenem Eis schlugen die Eisbären die Wanderers Germering mit 7:2 (3:1/1:1/3:0). 1000 Zuschauer in der komplett ausverkauften Burgauer Eishalle sorgten für eine sensationelle Stimmung. Aus Germering waren rund sechzig Zuschauer mit an die Mindel gekommen. Die Partie war spielerisch nicht besonders hochstehend. In der 32. Minute wurde es in der Halle dann ganz ruhig. Nach einem Check lag ein Germeringer Spieler minutenlang reglos auf dem Eis. Die herbeigeeilten Sanitäter mussten dem Akteur die verschluckte Zunge aus dem Hals ziehen. Der Germeringer wurde unter lang anhaltendem Applaus mit einem Schlitten aus der Halle gefahren. Schon am Samstag wurde Entwarnung gegeben.

