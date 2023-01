Eishockey

Burgauer Eisbären feiern souveränen Sieg: Aufstiegsrunde ab 6. Januar

Souverän zogen die Burgauer Eisbären in die Aufstiegsrunde ein.

Plus In der Eishockey-Landesliga gewinnt der ESV Burgau zum Abschluss der Vorrunde gegen Lechbruck. Am 6. Januar beginnt die Bayernliga-Aufstiegsrunde.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat die Vorrunde der Landesliga als Tabellenzweiter abgeschlossen. Die Eisbären besiegten zum Vorrundenende den ERC Lechbruck vor 420 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 7:4 (2:0/3:2/2:2). Nur der ERC Sonthofen steht in der Tabelle vor den Burgauern. Die Oberallgäuer sammelten zwei Punkte mehr. Allerdings haben die Burgauer das ausgefallene Spiel gegen die Nature Boyz nicht mehr nachgeholt. Die Partie wurde mit null Punkten und 0:5 Toren gewertet.

