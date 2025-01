Burgauer Eisbären gehen zweimal auswärts auf Beutezug

Nur noch dreimal muss der ESV Burgau in der Hauptrunde der Eishockey-Landesliga antreten, dann starten die lang ersehten Play-offs. An diesem Wochenende stehen für die Eisbären zwei Auswärtsmatches an. Am Freitagabend um 20 Uhr beginnt die Partie beim EV Ravensburg und am Sonntag um 17 Uhr wird die Begegnung in Pfronten angepfiffen. Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag gegen den ERC Sonthofen können die Markgräfler noch den Sprung auf den ersten Tabellenplatz schaffen. Voraussetzung dafür sind drei Siege in den ausstehenden Partien. Kontrahent Sonthofen tritt nur noch zweimal an. Am Freitag empfangen die Oberallgäuer den ERC Lechbruck und am Sonntag geht es gegen denselben Gegner, dann im offenen Lechbrucker Stadion.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisbär Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfronten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis