Burgauer Eisbären wollen Sack in Moosburg zumachen

Am Freitagabend können die Eisbären das Ticket für das Viertelfinale der Eishockey-Landesliga lösen. Mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim EV Moosburg hätten die Burgauer die Best-of-Three-Serie schon nach dem zweiten Spiel für sich entschieden. Die Partie in der rund 140 Kilometer entfernten 20.000-Einwohner-Stadt beginnt um 19.30 Uhr. Sollten die Markgräfler die Partie verlieren, käme es am Sonntag um 18.30 Uhr zum dritten und entscheidenden Aufeinandertreffen mit den Oberbayern. Doch die Eisbären wollen natürlich so schnell wie möglich ins Viertelfinale einziehen und sich Kräfte für die weiteren Aufgaben sparen.

