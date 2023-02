Eishockey

Burgauer Eisbären: Waldkirchen daheim, dann auswärts zum Spitzenspiel

Die Burgauer Eisbären (David Zachar am Puck) sind aktuell in bestechender Form. Am Sonntag kommt es auswärts zum Showdown gegen den Tabellenführer.

Plus Die Aufstiegsrunde zur Eishockeyliga geht in die entscheidende Phase. Die Eisbären treten zu Hause gegen Waldkirchen und auswärts beim Tabellenprimus an.

Die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga biegt so langsam in die Zielgerade ein: Am Wochenende gehen die Burgauer Eisbären zweimal aufs Eis. Am Freitagabend empfangen die Markgräfler um 20 Uhr den ESV Waldkirchen, und am Sonntag steht die Fahrt zum bisher ungeschlagenen Tabellenführer Dingolfing Isarrats auf dem Plan. Das Spiel in Dingolfing beginnt um 18 Uhr. Nach gut zwei Dritteln der Partien hat sich ein eindeutiger Favorit herausgeschält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

