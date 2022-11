Der ESV Burgau braucht jetzt ganz dringend Punkte

Plus Ein Auswärtssieg an diesem 18. November 2022 wäre hilfreich für den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau. Ein Heimerfolg zwei Tage später ist Pflicht.

Mit der Partie beim TSV Trostberg beginnt für die Eishockeyspieler des ESV Burgau an diesem Freitag, 18. November, die zweite Hälfte dieser Landesliga-Saison. Das Spiel in der oberbayerischen 12.000-Einwohner-Stadt wird um 19 Uhr angepfiffen.