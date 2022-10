Der ESV Burgau geht im Landesliga-Spitzenspiel leer aus

Plus Der ESV Burgau ist beim ERC Sonthofen deutlicher unterlegen, als es das 3:5 ausweist. In Pfronten läuft's besser für den Eishockey-Landesligisten.

Der ESV Burgau hat das Spitzenspiel der Eishockey-Landesliga verloren. Beim ERC Sonthofen mussten die Eisbären eine 3:5 (0:1, 0:1, 3:3)-Niederlage einstecken. Dabei hatten die Gastgeber schon 5:0 geführt. Erst im Schlussdrittel kamen die Burgauer, die lediglich 13 Feldspieler und zwei Torhüter aufbieten konnten, zu ihren drei Treffern. Zwei Tage zuvor hatten die Eisbären bei den Pfronten Falcons gewonnen. Im Eisstadion unter dem Breitenberg siegten sie vor 66 Zuschauern 4:3.