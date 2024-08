Der ESV Burgau heißt drei Top-Neuzugänge willkommen

Die Eismaschine läuft auf Hochtouren. In wenigen Tagen werden die Spieler des ESV Burgau ihre erste Einheit auf Eis absolvieren. Kurz bevor die Eisbären den heimischen Eispalast in Beschlag nehmen, gab der Eishockey-Landesligist drei Neuzugänge für die am 25. Oktober mit einem Heimspiel gegen den EV Fürstenfeldbruck beginnende Saison bekannt. Für die Markgräfler gehen in der Saison 24/25 Andreas Wiesler, Lukas Häckelsmiller und Felix Holzapfel auf Punktejagd.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESV Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis