Der ESV Burgau jubelt über seinen Super-Saisoneinstand

Plus Das erste Saisonspiel der Eishockey-Landesliga gewinnt der ESV Burgau 8:2. Bestnoten verdienen sich ein dreimaliger Torschütze, ein Neuzugang und ein Goalie.

Mit einem souveränen 8:2 (1:1, 4:1, 3:0)-Heimerfolg ist Eishockey-Landesligist ESV Burgau in die Saison 22/23 gestartet. Der EV Pfronten konnte im Burgauer Eispalast nur am Anfang mithalten. Schnell übernahmen dann die Eisbären das Kommando und waren nicht mehr aufzuhalten.