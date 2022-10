Eishockey

17:58 Uhr

Der ESV Burgau kassiert eine fast unmögliche Niederlage

Wieder mal eine Chance vergeben: So wie in dieser Szene Mantas Stankius scheiterten die Burgauer immer wieder an ihrer eigenen Abschlussschwäche oder am famos haltenden Trostberger Torwart Maximilian Kruck.

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat im Heimspiel gegen den TSV Trostberg ein dickes Chancen-Plus, scheitert aber an sich selbst - und am Torhüter der Gäste.

Ein Eishockey-Spiel mit beinahe unglaublichem Ausgang erlebt haben 300 Zuschauende im Burgauer Eisstadion. Nach einer über weite Strecken überlegen geführten Partie verlor der heimische Landesligist am 16. Oktober 2022 gegen die Trostberg Chiefs 4:5 (1:2, 2:1, 1:1 – 0:1) nach Verlängerung.

